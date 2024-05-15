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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:22

Бизнес Грузии предупредил граждан о последствиях принятия закона об иноагентах

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - После встречи с послом США в Тбилиси Робин Данниган с грузинскими предпринимателями участник встречи Зураб Лалазашвили заявил грузинскому телеканалу "Пирвели", что принятие закона "О прозрачности иностранного влияния", риторика вокруг него может негативно отразиться на каждом гражданине Грузии.

Встреча 14 мая прошла в закрытом формате, ее детали не раскрываются. Как стало известно грузинским СМИ 15 мая, посол заявила, что Вашингтон продолжит оказание помощи грузинскому народу и попытается исправить сегодняшнюю кризисную ситуацию.

"Если процессы продолжаться в русле приостановки переговоров о членстве Грузии в Евросоюз, или нам отменят статус страны кандидата по вступлению в ЕС, это отразится на всех слоях населения. Сегодня на встрече мы услышали, что инвесторами приостановлены некоторые бизнес-проекты", - заявил Лалазашвили.

По мнению другого участника встречи Георгия Хиштовани, правительство Грузии "должно осознать масштаб кризиса и само завершить этот кризис".

В последние дни курс грузинской валюты лари существенно снизился по отношению к доллару - с 2,66 до 2,73 лари за $1.

14 мая парламент Грузии принял законопроект об иноагентах в завершающем, третьем чтении, несмотря на критику Запада и грузинской оппозиции. В США и Евросоюзе заявляют, что законопроект не соответствует стандартам ЕС, куда Грузия стремится, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заверяет в обратном.

Грузия Евросоюз США Зураб Лалазашвили Робин Данниган
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