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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Глава МВД Франции считает успехом разблокирование дороги в аэропорт Нумеа

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Глава МВД Франции Жеральд Дарманен назвал успешной операцию по разблокированию дороги в аэропорт столицы острова Новая Каледония Нумеа, силами правопорядка уже уничтожены 76 баррикад, передает телеканал BFMTV.

Число операций по "принуждению к республиканскому порядку" будет увеличено благодаря 700 дополнительно прибывшим в Новую Каледонию служащим сил безопасности и еще 350, включая бойцов спецназа Национальной жандармерии GIGN и элитного подразделения национальной полиции RAID, которые должны прилететь в воскресенье, отметил министр.

По его словам, еще предстоит устранить много баррикад на дорогах. "Даны указания проявлять твердость", - предупредил Дарманен.

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После начавшихся 13 мая в особом французском административно-территориальном образовании Новая Каледония беспорядков, приведших к гибели шести человек, включая двух представителей правоохранительных органов, в результате погромов, грабежей и поджогов экономике архипелага нанесен ущерб в сотни миллионов евро.

Беспорядки сопровождают протест сторонников независимости островной территории, которые выступают против конституционной реформы, прошедшей утверждение во французском парламенте.

Противники реформы, предусматривающей расширение электората на провинциальных выборах в Новой Каледонии, считают, что она ослабит избирательные возможности коренных жителей - канаков - и тем самым усилит влияние Парижа.

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил 15 мая о введении чрезвычайного положения в Новой Каледонии.

Власть Франции в Новой Каледонии представлена верховным комиссаром, назначаемым президентом республики. Исполнительная власть осуществляется местным правительством.

Франция Новая Каледония Нумеа Жеральд Дарманен
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