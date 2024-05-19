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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

В Красном Полумесяце Ирана опровергают сообщения об обнаружении президентского вертолета

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - В Обществе Красного Полумесяца Ирана, входящем в состав Международного Красного Креста, заявили, что сообщения об обнаружении вертолета, на борту которого находился президент Ибрахим Раиси, не соответствуют действительности, передает телеканал Press-TV.

Ранее в СМИ поступали данные, что спасатели обнаружили этот вертолет.

Поисково-спасательные работы ведутся в плохих погодных условиях, в частности при сильном тумане.

Ранее сообщалось, что вертолет, на борту которого находился президент Ирана Ибрахим Раиси, совершил жесткую посадку в горной местности при сильном тумане на северо-западе Ирана, недалеко от границы с Азербайджаном.

В вертолете вместе с президентом Ирана находились глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиан, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и аятолла Мохаммад Али аль-е-Хашем.

Ибрахим Раиси Иран
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