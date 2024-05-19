Иранские спасатели обнаружили совершивший жесткую посадку вертолет президента Ирана

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Группа спасателей обнаружила вертолет, который ранее в воскресенье совершил жесткую посадку на северо-западе Ирана и на борту которого находился президент страны Ибрахим Раиси, сообщает газета The Guardian.

При этом данных о судьбе Раиси и других пассажиров не приводится.

Ранее сообщалось, что вертолет, на борту которого находился президент Ирана Ибрахим Раиси, совершил жесткую посадку в горной местности при сильном тумане на северо-западе Ирана, недалеко от границы с Азербайджаном.

В вертолете вместе с президентом Ирана находились глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиан, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и аятолла Мохаммад Али аль-е-Хашем.

Два других вертолета, которые следовали вместе с тем, в котором находился президент страны, без проблем долетели до места назначения.