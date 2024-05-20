Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Песков сообщил, что Путин внимательно отслеживает ситуацию с вертолетом Раиси

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин внимательно следит за ситуацией с совершившим жесткую посадку вертолетом президента Ирана Ибрахима Раиси, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Президент России самым внимательным образом отслеживает всю информацию, которая поступает по ситуации с вертолетом, в котором находился президент Ирана Ибрахим Раиси", - сказал представитель Кремля.

По его словам, Путиным "даны необходимые указания МЧС России и Минобороны России, подготовлены вертолетные группы для поисково-спасательной операции". "Кроме того, подготовлена группировка из 60 спасателей", - подчеркнул представитель Кремля.

"И вертолеты, и спасатели готовы выполнять сложнейшие задания на больших высотах. Как только погодные условия, а именно туман, позволят возобновить поисково-спасательную операцию, наши специалисты подключатся к предпринимаемым усилиям", - отметил Песков.

Ибрахим Раиси Дмитрий Песков Владимир Путин Иран МЧС России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

РФ направит в Иран самолеты и спасателей для помощи в поисках вертолета Раиси

Россия готова оказать помощь в поиске вертолета, на котором летел Раиси

Что произошло за день: воскресенье, 19 мая

Иранские военные присоединились к поискам вертолета с Раиси

Иранские военные присоединились к поискам вертолета с Раиси

Власти Нигера сообщили о согласовании порядка вывода из страны военных США

Операция спасателей в районе жесткой посадки вертолета с Раиси осложнена туманом

Вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку на северо-западе страны

Вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку на северо-западе страны

В Демократической республике Конго предотвратили попытку переворота

Вице-премьер Словакии сообщил, что угроза жизни Роберта Фицо миновала

Вице-премьер Словакии сообщил, что угроза жизни Роберта Фицо миновала

Польша возводит электронный барьер на реках у границы с Белоруссией

Польша возводит электронный барьер на реках у границы с Белоруссией
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });