Песков сообщил, что Путин внимательно отслеживает ситуацию с вертолетом Раиси

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин внимательно следит за ситуацией с совершившим жесткую посадку вертолетом президента Ирана Ибрахима Раиси, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Президент России самым внимательным образом отслеживает всю информацию, которая поступает по ситуации с вертолетом, в котором находился президент Ирана Ибрахим Раиси", - сказал представитель Кремля.

По его словам, Путиным "даны необходимые указания МЧС России и Минобороны России, подготовлены вертолетные группы для поисково-спасательной операции". "Кроме того, подготовлена группировка из 60 спасателей", - подчеркнул представитель Кремля.

"И вертолеты, и спасатели готовы выполнять сложнейшие задания на больших высотах. Как только погодные условия, а именно туман, позволят возобновить поисково-спасательную операцию, наши специалисты подключатся к предпринимаемым усилиям", - отметил Песков.