Россия готова оказать помощь в поиске вертолета, на котором летел Раиси

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Россия готова оказать всю необходимую помощь в поиске пропавшего вертолета, на борту которого находился президент Ирана Ибрахим Раиси, а также содействие в расследовании причин произошедшего, заявили в воскресенье в МИД РФ.

"Внимательно отслеживаем появляющуюся инфо о судьбе пассажиров третьего вертолета, в числе которых были высокопоставленные представители Ирана, включая президента Раиси. Искренне надеемся, что они живы, и их жизни и здоровью ничего не угрожает", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, "Россия готова оказать всю необходимую помощь по поиску пропавшего вертолета и расследовании причин произошедшего инцидента".

Вертолет, на борту которого находился президент Ирана Ибрахим Раиси, совершил жесткую посадку в горной местности при сильном тумане на северо-западе Ирана, недалеко от границы с Азербайджаном.

В вертолете вместе с президентом Ирана находились глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиан, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и аятолла Мохаммад Али аль-е-Хашем.

Два других вертолета, которые следовали вместе с тем, в котором находился президент страны, долетели до места назначения.