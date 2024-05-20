РФ направит в Иран самолеты и спасателей для помощи в поисках вертолета Раиси

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - РФ направит в Иран два самолета и 50 спасателей для участия в поисках вертолета, на котором летел иранский президент Ибрахим Раиси, сообщают западные СМИ.

По их информации, такие данные передали иранские СМИ по итогам разговора первого вице-президента Ирана Мохаммада Мохбера и советника президента РФ Игоря Левитина.

В сообщениях отмечается, что самолеты прибудут в иранский город Тебриз.

Ранее сообщалось, что вертолет, на борту которого находился президент Ирана Ибрахим Раиси, совершил жесткую посадку в горной местности при сильном тумане на северо-западе Ирана, недалеко от границы с Азербайджаном.

В вертолете вместе с президентом Ирана находились глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиан, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и аятолла Мохаммад Али аль-е-Хашем.