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Правительству Нетаньяху планируют выдвинуть вотум недоверия

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Вотум недоверия правительству премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху планируется выдвинуть на заседании возобновившего в понедельник работу Кнессета - парламента еврейского государства, сообщили израильские СМИ.

Инициатором вотума выступила левоцентристская партия "Авода", которая обвиняет правительство в "позорном провале в управлении государством в каждом его аспекте" и в том, что "каждый день его пребывания у власти представляет опасность для государства Израиль", отмечают местные СМИ.

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По их данным, "Авода" обвиняет нынешний кабинет в "неспособности вернуть домой 128 заложников, удерживаемых террористами ХАМАС, и обеспечить необходимую безопасность граждан Израиля".

7 октября прошлого года боевики правящей в секторе Газа радикальной группировки ХАМАС совершили нападение на Израиль, убив около 1,2 тыс. в основном мирных жителей и захватив более 250 человек. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.

За месяцы боевых действий в Газе, по данным палестинской стороны, погибли свыше 35 тыс. человек. Многие страны и международные организации обвинили правительство Израиля в чрезмерном применении силы. Действия кабинета подвергается критике и внутри страны.

При посредничестве Египта, Катара и США между Израилем и ХАМАС ведутся непрямые переговоры о прекращении огня и освобождении заложников и части находящихся в израильских тюрьмах палестинцев. Однако пока переговоры не дали результатов.

Израиль Биньямин Нетаньяху
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