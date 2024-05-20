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Поисково-спасательные отряды не нашли вертолет Раиси на месте источника тепла

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Вещающая круглосуточно на английском языке иранская международная телевизионная сеть Press TV сообщает в социальной сети, что "поисково-спасательные отряды прибыли к выявленным источникам тепла, нет никаких сведений о вертолете президента Раиси".

Как сообщает телеканал со ссылкой на Красный Полумесяц Ирана, возле места присутствуют более 70 поисково-спасательных команд.

Перед этим Командование Корпуса стражей исламской революции (КСИР) подтвердило, что обнаружен источник тепла; предположительно, это могут быть обломки вертолета с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, сообщил иранский телеканал.

Иран Ибрахим Раиси
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