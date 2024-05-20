Израиль осудил планы выдать ордера МУС на арест Нетаньяху и главы Минобороны

В ХАМАС также критикуют намерение добиться ордеров на арест ключевых руководителей движения

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Глава МИД Израиля Исраэль Кац назвал скандалом исторических масштабов заявление прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карим Хана о направлении запроса на оформление ордеров на арест израильского премьера Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта.

"В то время как убийцы и насильники из движения ХАМАС совершили преступления против человечности в отношении наших братьев и сестер, прокурор ставит в один ряд премьера, министра обороны Израиля с гнусными монстрами ХАМАС, подобными нацистам. Это историческое бесчестье, о котором будут помнить всегда", - приводит The Times of Israel слова министра.

Кац добавил, что он поручил сотрудникам МИД развернуть оперативный штаб, который должен будет помешать воплотить это решение в жизнь.

Министр военного кабинета Бени Ганц заявил, что решение прокурора является "преступлением исторического размаха". "Проводить параллели между лидерами демократической страны, настроенных на самозащиту от отвратительного террора, с лидерами кровожадной террористической организации, это сильнейшее отступление от правосудия и вопиющее моральное банкротство", - цитирует портал Ynet Ганца.

Министр, курирующий нацбезопасность, Итамар Бен Гвир призвал Нетаньяху и Галанта игнорировать МУС и довести до конца военную кампанию против ХАМАС.

Между тем в заявлении прокурора Хана отмечается, что он также считает нужным арестовать лидера ХАМАС в Газе Яхью Синвара, главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию и командира военного крыла ХАМАС Мухаммеда Диаба Ибрагима аль-Масри. Хан пояснил, что имеет основания считать, что они "несут ответственность за совершение военных преступлений, преступлений против человечности на территории Израиля и государства Палестина (в секторе Газа)".

В свою очередь в ХАМАС тоже подвергли критике этот запрос прокурора. Согласно Associated Press, в заявлении движения говорится, что прокурор тем самым пытается "уравнять жертву и палача", а ХАМАС имеет право сопротивляться "израильской оккупации, в том числе путем вооруженного сопротивления".

В ХАМАС также заявили, что МУС должен добиваться арестов не только Нетаньяху и Галанта, но и других израильских лидеров.

Прокурор Хан ранее отмечал, что видит основания для того, чтобы запросить ордера на арест Нетаньяху и Галанта, так как "есть разумные основания считать, что они (...) несут уголовную ответственность за военные преступления и преступления против человечности, совершенные на территории государства Палестина (сектор Газа) как минимум с 8 октября 2023 года".

Западные СМИ поясняют, что теперь судьи МУС должны рассмотреть запрос прокурора и решить, действительно ли есть основания для выдачи ордеров на арест.

7 октября 2023 года ХАМАС совершило нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. За месяцы боевых действий стороны конфликта обвиняли друг друга в совершении серьезных преступлений. Кроме того, ряд стран высказывали опасения по поводу того, что Израиль, возможно, чрезмерно жестко ответил на нападение ХАМАС, что привело к многочисленным жертвам среди мирных палестинцев.