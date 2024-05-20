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Байден раскритиковал намерение прокурора МУС добиться ордера на арест Нетаньяху

Байден раскритиковал намерение прокурора МУС добиться ордера на арест Нетаньяху
Фото: АР/ТАСС

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден раскритиковал заявление прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана об отправке запроса на оформление ордеров на арест израильского премьера Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта наряду с ордерами на арест трех лидеров ХАМАС. Слова президента цитирует сайт Белого дома.

"Запрос прокурора МУС о выдаче ордеров на арест израильских лидеров возмутителен", - считает Байден.

"Подчеркиваю, вне зависимости от того, что может иметь в виду этот прокурор, нельзя пытаться уравновесить Израиль и ХАМАС, никаким образом. Мы всегда будем поддерживать Израиль в борьбе с угрозами его безопасности", - добавил президент.

Кроме того, с критикой заявления прокурора МУС выступил и госсекретарь США Энтони Блинкен.

"США категорически отвергают заявление прокурора МУС о том, что он ходатайствует о выдаче ордеров на арест высокопоставленных представителей израильских властей и террористов ХАМАС, - заявил он. - Мы отвергаем приравнивание Израиля к ХАМАС".

Госсекретарь отметил, что еще до эскалации конфликта в секторе Газа в октябре прошлого года "США четко заявляли, что МУС не обладает юрисдикцией для рассмотрения израильско-палестинского вопроса".

Блинкен сообщил, что Израиль выражал готовность сотрудничать с МУС, и прокурор МУС планировал посетить Израиль на следующей неделе, "чтобы обсудить ход расследования и получить информацию от израильского правительства".

Отказ представителей прокуратуры МУС от посещения Израиля, о котором стало известно примерно в то же время, когда "прокурор выступил с заявлением о предъявлении обвинений", по мнению Блинкена, "и другие обстоятельства ставят под сомнение законность и достоверность расследования МУС".

"Это решение может поставить под угрозу продолжающиеся усилия по достижению соглашения о прекращении огня", - добавил Блинкен.

Прокурор МУС Карим Хан ранее заявил, что видит основания для того, чтобы запросить ордера на арест Нетаньяху и Галанта, так как "есть разумные основания считать, что они (...) несут уголовную ответственность за военные преступления и преступления против человечности, совершенные на территории государства Палестина (сектор Газа) как минимум с 8 октября 2023 года".

Хан также считает необходимым арестовать лидера ХАМАС в Газе Яхью Синвара, главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию и командира военного крыла ХАМАС Мухаммеда Диаба Ибрагима аль-Масри. Хан пояснил, что имеет основания считать, что они "несут ответственность за совершение военных преступлений, преступлений против человечности на территории Израиля и государства Палестина (в секторе Газа)".

Запрос прокурора теперь будет рассматривать коллегия из трех судей МУС.

Джо Байден Израиль МУС ХАМАС США Энтони Блинкен
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