В Тебризе началось прощание с погибшим президентом Ирана Раиси

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Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Первая церемония прощания с погибшим при крушении вертолета президентом Ирана Ибрахимом Раиси началась во вторник в городе Тебриз, сообщают иранские СМИ.

Тебриз - это крупнейший город северо-западного региона Ирана. Близ этого города в конце прошлой недели произошло крушение вертолета, на борту которого находился президент страны.

На кадрах из города видно, как по улице Тебриза едет украшенный цветами и флагом Ирана грузовой автомобиль с гробами, вокруг собралось огромное количество местных жителей.

Церемонии прощания с Раиси и главой МИД Ирана Хосейн Амиром Абдоллахианом продлятся несколько дней. Позже во вторник их тела перевезут в священный для мусульман город Кум. Затем массовые церемонии прощания запланированы на среду в столице Ирана.

После этого тело Раиси доставят в Мавзолей имама Резы в городе Мешхед, где с погибшим президентом простится верховный лидер Ирана Аятолла Хаменеи.

В воскресенье вертолет Раиси разбился при сильном тумане в горной местности на северо-западе Ирана недалеко от границы с Азербайджаном. На борту вместе с иранским президентом находились глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиан, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и аятолла Мохаммад Али аль-е-Хашем.

В понедельник верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи подтвердил, что первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер будет исполнять обязанности президента страны.

Внеочередные президентские выборы назначили на 28 июня.