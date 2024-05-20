В Иране внеочередные выборы президента наметили на 28 июня

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - В Иране внеочередные президентские выборы после гибели президента Ибрахима Раиси, намечены на 28 июня, сообщил телеканал "Аль-Арабийя" со ссылкой на иранские СМИ.

Регистрация кандидатов пройдет с 30 мая по 3 июня. Сроки проведения предвыборной кампании - с 12 июня по утро 27 июня.

19 мая вертолет Раиси разбился в горах на северо-западе страны. Погибли все, кто был на борту, - президент, глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и аятолла Мохаммад Али аль-е-Хашем (по официальным данным, он был жив на протяжение еще примерно часа после крушения и успел связаться по телефону с главой президентской администрации).

20 мая верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи объявил, что первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер будет исполнять обязанности президента и что новые президентские выборы должны состояться в течение 50 дней.