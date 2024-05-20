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ХроникаГибель президента Ирана Ибрахима РаисиОбновлено в 12:13

Хаменеи утвердил Мухбара исполняющим обязанности президента Ирана

Хаменеи утвердил Мухбара исполняющим обязанности президента Ирана
Мохаммад Мухбар
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в понедельник подтвердил, что первый вице-президент Ирана Мохаммад Мухбар будет исполнять обязанности президента страны, передают иранские СМИ.

Хаменеи также сообщил, что у Мухбара будет максимум 50 дней, чтобы провести президентские выборы в стране.

Кроме того, верховный лидер Ирана объявил о пятидневном национальном трауре.

Он указал, что погибший президент Ирана Ибрагим Раиси провел всю свою жизнь в "круглосуточном служении своей стране и исламу".

Кроме того, по данным иранских СМИ, замглавы МИД Ирана Али Багери Кани назначен исполняющим обязанности министра иностранных дел.

Мухбару – 68 лет. Он служил в Корпусе стражей Исламской революции (КСИР) в 1980-х годах, затем был заместителем губернатора провинции Хузестан. Он занял пост первого вице-президента Ирана в 2021 году.

Багери Кани – 56 лет. Он занимал пост заместителя министра иностранных дел с сентября 2021 года. Он также является советником Высшего совета национальной безопасности Ирана.

В соответствии с иранской Конституцией, в случае кончины президента временно исполняет его обязанности при условии утверждения верховным лидером первый вице-президент. Совет, состоящий из первого вице-президента, спикера парламента и главы судебной власти, должен осуществлять надзор за организацией новых президентских выборов в течение максимум 50 дней.

Накануне вертолет с президентом Ирана Ибрахимом Раиси потерпел крушение в горной местности при сильном тумане на северо-западе Ирана, недалеко от границы с Азербайджаном. На борту также находился глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.

Хроника 19 – 20 мая 2024 годаГибель президента Ирана Ибрахима Раиси
Иран Али Хаменеи Мохаммад Мухбар Ибрахим Раиси
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