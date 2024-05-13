США работают с союзниками над передачей Украине дополнительных систем Patriot

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Администрация США продолжает контакты с союзниками, нацеленные на то, чтобы найти дополнительные системы ПВО Patriot для Украины, заявил в понедельник советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Мы работаем над поиском дополнительных систем Patriot", - сказал он в ходе брифинга в Белом доме.

При этом Салливан, отвечая на вопрос журналиста о том, почему бы не передать Киеву сразу десятки таких систем, пояснил, что в настоящее время речь не идет о таких крупных поставках.

Кроме того, советник президента США подчеркнул, что Вашингтон контактирует с союзниками насчет возможности передачи Киеву и иных систем ПВО. "Мы также думаем и над другими системами ПВО, потому что считаем, что у наших партнеров есть системы, которыми они могли бы поделиться", - сказал Салливан.