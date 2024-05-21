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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:37

Нетаньяху отметил, что не боится выезжать за границу после заявления прокурора МУС

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - У главы израильского правительства Биньямина Нетаньяху нет никакого беспокойства относительно перемещений за границей в связи с запросом прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана на оформление ордера на его арест.

"Нет, у меня нет опасений насчет поездок. "Меня вообще это не беспокоит", - сказал он во вторник в интервью телеканалу ABC News. - Я полагаю сам прокурор должен беспокоиться о своем статусе, поскольку он превратил МУС в парию".

"Людям не следует воспринимать это всерьез, они понимают, что речь идет о политизации", - добавил он.

Нетаньяху выразил удовлетворение тем, что президент США Джо Байден назвал шаг прокурора "возмутительным".

В коммюнике, выпущенном накануне, Байден осудил попытки МУС добиться ордеров на арест Нетаньяху, а также главы минобороны Израиля Йоава Галанта, указав, что суд пытается поставить знак равенства между группировкой ХАМАС и властями Израиля. О такой же позиции заявили и ряд других стран.

Израиль МУС США Биньямин Нетаньяху Карим Хан Джо Байден
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