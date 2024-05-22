Таллин назвал важным прецедентом закон об использовании активов России

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Приняв поправку к закону о санкциях, которая позволяет использовать замороженные российские активы, Эстония создала прецедент, показав всей Европе, что это работает, заявил глава МИД республики Маргус Цахкна.

"Эстония решила, что мы должны изменить закон (о санкциях), чтобы предусмотреть возможность использования российских замороженных активов. Как активов российского Центробанка, так и активов российских олигархов", - сказал министр журналистам.

Он сообщил, что в Эстонии заморожены российские активы на сумму почти в 37 млн евро, деньги связаны, в том числе, с транзитом удобрений, которые попали под санкции. Однако, по его мнению, важен не размер активов, а сам прецедент.

Цахкна признал, что в случае ответных шагов со стороны Москвы, Эстония с правовой точки зрения не сможет защитить активы своих граждан на территории России. Он сказал, что граждане Эстонии должны самостоятельно принять решение, что делать со своим имуществом.

15 мая парламент Эстонии принял поправки к закону о санкциях, позволяющие использовать замороженные российские активы для поддержки Украины. Эстония стала первым в мире государством, принявшим подобный правовой акт.