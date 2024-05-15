В Эстонии принят закон об использовании части замороженных активов России

Эстония стала первым в мире государством, принявшим подобный правовой акт

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Парламент Эстонии принял правительственный законопроект об использовании для компенсации ущерба Украине замороженных активов российских владельцев, причастных к нанесению этого ущерба.

"Принятым сегодня законом Эстония предлагает механизм, предусматривающий ответственность тех людей и компаний, которые непосредственно участвуют в осуществлении агрессии или способствуют ей, - заявил председатель конституционной комиссии парламента Хендрик Террас. - Активы, которые уже были заморожены под международными санкциями и которыми их владельцы все равно не смогут воспользоваться или распорядиться, могут быть использованы для компенсации ущерба, причиненного войной на Украине".

Террас заявил, что Эстония была пионером в процессе принятия антироссийских санкций, и несколько стран заинтересованы в разработанной в республике правовой схеме изъятия российских замороженных активов.

"Эстония готова поделиться своими знаниями, потому что если в Эстонии замороженных активов на 30 млн евро, то в Европе они составляют порядка 300 млрд евро - возможно, действия в одиночку имели бы слишком малый эффект", - сказал он.

Закон позволяет использовать активы частных лиц и компаний, замороженных в соответствии с санкциями против России, "в качестве авансового платежа за ущерб Украине". Министерству иностранных дел предлагается решать вопросы использования российского имущества, выяснять обстоятельства и принадлежность имущества.

Согласно закону, должно быть "достаточно доказано" участие собственника имущества в противоправном деянии. Собственник объекта недвижимости получит право оспорить решение МИД в административном суде.

За принятие закона проголосовали 65 депутатов парламента из 101. Против высказались три парламентария.

Эстония стала первым в мире государством, принявшим подобный правовой акт.