Президент Эстонии подписал закон об использовании активов РФ для помощи Украине

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Президент Эстонии Алар Карис (Alar Karis) подписал закон об использовании замороженных активов России для поддержки Украины.

"Согласно этой норме, в качестве возмещения убытков может быть передано и использовано имущество только тех, чья причастность к совершению противоправного деяния или содействие совершению противоправного деяния установлены. Следовательно, того, что активы были заморожены из-за международных санкций, недостаточно, чтобы распорядиться имуществом", - приводит в четверг пресс-служба главы государства слова Кариса.

По его словам, принятый закон следует трактовать в том смысле, что передача имущества касается тех, кто активно вовлечен в конфликт на Украине.

Парламент Эстонии принял 15 мая разработанные правительством поправки к закону о международных санкциях и связанных с ним других законов, которые позволяют использовать активы частных лиц и компаний России, замороженных в республике. Эстония стала первым государством в ЕС, которое пошло на такой шаг.