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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:10

Аббас и ХАМАС приветствуют решение ряда стран Европы признать Палестинское государство

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас приветствовал решение властей Испании, Ирландии и Норвегии признать государство Палестина, сообщает в среду агентство EFE.

"Решение подчеркивает право палестинского народа на самоопределение, на пребывание на своей земле и на принятие реальных мер по имплементации палестино-израильского урегулирования на основе сосуществования двух государств", - отметил он в коммюнике.

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Приветствовали решение Мадрида, Осло и Дублина и в палестинском движении ХАМАС, ведущем боевые действия против Израиля в секторе Газа. В ХАМАС подчеркнули, что речь идет "о важном шаге для защиты права (палестинцев - ИФ) на их землю".

Также в ХАМАС выразили надежду на формирование на практике палестинского государства со столицей в Иерусалиме.

Палестина Махмуд Аббас Испания Ирландия Норвегия
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