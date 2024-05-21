В Брюсселе стремятся 25 июня начать переговоры о вступлении Украины в ЕС

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Представители структур ЕС стремятся инициировать в июне официальные переговоры о членстве Украины в блоке, пишет во вторник газета Politico со ссылкой на источники.

"Официальные лица в Брюсселе продвигают идею начала официальных переговоров о присоединении Украины к Евросоюзу уже в следующем месяце", - говорится в сообщении.

По данным источников, дипломаты из ЕС и Киева "работают интенсивно над тем, чтобы убедить правительство Венгрии дать согласие на начало переговоров по вступлению Украины".

По их словам, "цель - начать переговоры уже 25 июня".

Страны Евросоюза на саммите ЕС 14 декабря приняли решение начать с Украиной и Молдавией переговоры об их вступлении в ЕС.

Исполнительный заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович объявил 12 марта в Страсбурге, что ЕК завершила подготовку предложения по проекту переговорных рамок с Украиной и Молдавией, которое будет представлено для рассмотрения Совету ЕС.