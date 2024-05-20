Тела погибших при крушении вертолета Раиси доставлены в иранский Тебриз

Обломки вертолета в горном районе на северо-западе Ирана Фото: Azin Haghighi / Moj News Agency/Anadolu via Getty Images

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Церемония поминовения погибших в результате крушения вертолета президента Ирана Ибрахима Раиси и сопровождавших его лиц состоится в понедельник в Тебризе, сообщает иранское информационное агентство Tasnim.

"Тела погибших в катастрофе президента Ирана и сопровождавших его лиц доставлены в Тебриз. Церемония поминовения состоится сегодня в 16:00 (15:30 по московскому времени)", - говорится в сообщении.

Жители города смогут попрощаться с президентом во вторник утром.

19 мая вертолет, на борту которого находились Раиси и министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, разбился в горах на северо-западе Ирана, недалеко от границы с Азербайджаном. В вертолете вместе с президентом и министром находились также губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, аятолла Мохаммад Али аль-Хашем, всего девять человек. Все они погибли.