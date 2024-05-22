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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:00

Володин передал руководству Ирана послание от президента РФ

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин принял участие в траурной церемонии прощания с погибшим президентом Ирана Сейедом Ибрахимом Раиси; он также передал послание руководству и народу Ирана от президента РФ Владимира Путина, сообщает в среду пресс-служба палаты парламента РФ.

"Россия скорбит вместе с Ираном. Мы сохраним светлую память о президенте Раиси как о выдающемся политике, истинном патриоте своей страны и настоящем друге", - привели в пресс-службе слова послания.

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В нем также говорится, что "президент России убежден, что Исламская Республика стойко преодолеет все испытания и продолжит уверенное движение по пути устойчивого национального развития и укрепления государственного суверенитета".

Володин по поручению президента РФ представляет Российскую Федерацию на траурных мероприятиях, которые проходят в среду в Тегеране.

Председатель Госдумы в ходе визита в Тегеран встретился с исполняющим обязанности главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Мохбером, сообщили в пресс-службе.

Президент Ирана Ибрахим Раиси, глава МИД Хосейн Амир-Абдоллахиян и другие представители руководства этой страны погибли в результате крушения вертолета в Восточном Азербайджане 19 мая.

Прощание с президентом Ирана

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Вячеслав Володин Иран Владимир Путин
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