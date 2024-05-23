В Иране завершается прощание с погибшим президентом Раиси

Фото: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Тело погибшего президента Ирана Ибрахима Раиси доставили в четверг самолетом в Мешхед, сообщает агентство "Мехр".

Семья Раиси, а также высокопоставленные иранские официальные лица также прилетели в этот город.

Позже в четверг погибшего президента похоронят в Мавзолее имама Резы. Агентство напоминает, что Мешхед - родной город Раиси.

Церемонии прощания с президентом страны продолжались несколько дней и проходили в разных частях страны. Сначала мероприятия состоялись в Тебризе, расположенном рядом с местом крушения вертолета президента, затем - в Куме и Тегеране.

Накануне в траурных мероприятиях в столице Ирана приняли участие около 60 иностранных делегаций, в том числе 10 на уровне глав государств и 20 на министерском уровне.

19 мая вертолет Раиси разбился в горах на северо-западе Ирана недалеко от границы с Азербайджаном. На борту вместе с иранским президентом находились глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиан, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и аятолла Мохаммад Али аль-е-Хашем.

В понедельник верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи подтвердил, что первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер будет исполнять обязанности президента страны.

Внеочередные президентские выборы назначили на 28 июня.