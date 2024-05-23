Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

В Иране завершается прощание с погибшим президентом Раиси

В Иране завершается прощание с погибшим президентом Раиси
Фото: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Тело погибшего президента Ирана Ибрахима Раиси доставили в четверг самолетом в Мешхед, сообщает агентство "Мехр".

Семья Раиси, а также высокопоставленные иранские официальные лица также прилетели в этот город.

Позже в четверг погибшего президента похоронят в Мавзолее имама Резы. Агентство напоминает, что Мешхед - родной город Раиси.

В миреВолодин передал руководству Ирана послание от президента РФЧитать подробнее

Церемонии прощания с президентом страны продолжались несколько дней и проходили в разных частях страны. Сначала мероприятия состоялись в Тебризе, расположенном рядом с местом крушения вертолета президента, затем - в Куме и Тегеране.

Накануне в траурных мероприятиях в столице Ирана приняли участие около 60 иностранных делегаций, в том числе 10 на уровне глав государств и 20 на министерском уровне.

19 мая вертолет Раиси разбился в горах на северо-западе Ирана недалеко от границы с Азербайджаном. На борту вместе с иранским президентом находились глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиан, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и аятолла Мохаммад Али аль-е-Хашем.

В понедельник верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи подтвердил, что первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер будет исполнять обязанности президента страны.

Внеочередные президентские выборы назначили на 28 июня.

Прощание с президентом Ирана

7
Иран Ибрахим Раиси
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЕК оштрафовала Mondelez на 337,5 млн евро за помехи трансграничной торговле

News Corp. предоставит OpenAI доступ к своему контенту для обучения ИИ-моделей

News Corp. предоставит OpenAI доступ к своему контенту для обучения ИИ-моделей

ЕС попытается ограничить ввоз в Россию люксовых автомобилей через Белоруссию

ЕС попытается ограничить ввоз в Россию люксовых автомобилей через Белоруссию

Норвегия дополнительно ограничит въезд для российских туристов с 29 мая

Что случилось этой ночью: 23 мая, четверг

Фондовые индексы США снизились после публикации протокола заседания ФРС

Фондовые индексы США снизились после публикации протокола заседания ФРС
Военная операция на Украине

Посол Антонов ответил на призывы разрешить Украине бить оружием из США по энергообъектам РФ

Посол Антонов ответил на призывы разрешить Украине бить оружием из США по энергообъектам РФ

Легковой автомобиль въехал в ворота генконсульства РФ в немецком Бонне

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });