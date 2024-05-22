Правительство Бельгии не пришло к согласию о признании палестинского государства

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Заседавший в среду в сокращенном формате кабинет федеральных министров Бельгии не смог договориться об официальном признании королевством палестинского государства, сообщил телеканал RTBF.

По его информации, представители различных политических партий в коалиционном правительстве не сошлись во взглядах на этот шаг. И в то время, как социалисты, экологисты и христианские демократы высказывались за такое "символическое признание", либералы сочли, что время для подобного решения еще не пришло.

"Мы поддерживаем решение о сосуществовании двух государств. Все согласны, что нужно продолжать работу, воспользоваться моментом председательства Бельгии в Совете ЕС, чтобы сыграть посредническую роль между различными позициями (государств-членов Евросоюза - ИФ). И нужно идти дальше символического признания. Важно создать условия, которые приведут к миру и стабильности, добиться прекращения огня, освобождения всех заложников и гуманитарного доступа", - заявила глава МИД Бельгии Аджа Лябиб после совещания.

Кроме того, считает она, необходимо "обсуждать будущее". "Мы надеемся организовать совместно с высоким представителем (ЕС по иностранным делам Жозепом) Боррелем подготовительную мирную конференцию", - добавила Лябиб.

Телеканал отметил, что министры обсуждали данный вопрос, когда стало известно, что Норвегия, Ирландия и Испания объявили о подготовке ими официального признания государства Палестина.