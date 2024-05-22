США высказались против признания Палестины государством без соглашения с Израилем

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Американская администрация выступает против того, чтобы признавать палестинское государство без достижения соответствующего соглашения с Израилем. Об этом сообщает в среду CNN со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности США.

"Президент уверен, что палестинское государство нужно создать путем прямых переговоров между сторонами, а не через одностороннее признание", - заявил источник телеканала.

Представитель Совета при этом подчеркнул, что Байден "решительно поддерживает идею о создании двух государств и делал это на протяжении всей своей карьеры".

Ранее премьеры Ирландии, Испании и Норвегии заявили о решении признать Палестину государством. Решение вступит в силу 28 мая.

Глава израильского МИД Исраэль Кац дал распоряжение послам в Норвегии, Ирландии и Испании вернуться в Израиль для консультаций в связи с решением этих стран по поводу Палестины.

В настоящее время палестинское государство признают 140 стран, но в это число не входят три постоянных члена СБ ООН - США, Великобритания и Франция.