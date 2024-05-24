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МИД Израиля запретил испанскому консульству в Иерусалиме оказывать услуги палестинцам

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Глава МИД Израиля Исраэль Кац заявил, что решил запретить испанскому консульству оказывать услуги жителям палестинских территорий на западном берегу реки Иордан.

"Я принял решение не допускать связи между диппредставительством Испании в Израиле и палестинцами, а также запретить испанскому консульству в Иерусалиме предоставлять услуги палестинцам с западного берега реки Иордан", - написал Кац в социальной сети X в пятницу.

По его словам, данная мера является ответом на признание Испанией Палестины как независимого государства, а также на призыв испанского вице-премьера Йоланды Диас "освободить Палестину от реки до моря".

На этой неделе стало известно, что Испания, Ирландия и Норвегия приняли решение признать государственность Палестины. Это произойдет 28 мая. После этого МИД Израиля вернул послов из этих стран домой для консультаций.

В настоящее время Палестину признают примерно 140 стран, восемь из которых европейские – Болгария, Венгрия, Кипр, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Швеция. Кроме того, Палестину признают практически все арабские страны и государства, исторически связанные с Движением неприсоединения.

Израиль Испания Палестина Западный берег реки Иордан
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