ЕС попытается ограничить ввоз в Россию люксовых автомобилей через Белоруссию

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Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - В Евросоюзе идет подготовка новых санкций против Белоруссии, цель которых - ограничить доступ западных товаров на российский рынок, пишет Financial Times со ссылкой на источники и на черновик проекта предложений ЕС.

С помощью санкций ЕС собирается закрыть лазейку, которая позволяла Москве импортировать люксовые автомобили и другие западные товары. Как сказано в черновике, новый пакет ограничений будет в основном направлен на то, чтобы "минимизировать риск обхода" уже действующих санкций.

По сведениям FT, новые санкции могут "запретить экспорт в Белоруссию и через ее территорию технологий и товаров, которые могут иметь военное назначение". Кроме того, ЕС может ввести запрет на импорт алмазов из Белоруссии.