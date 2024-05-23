Трамп пообещал добиться освобождения Гершковича в случае победы на выборах

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - В случае победы на президентских выборах США, которые пройдут в ноябре 2024 года, Дональд Трамп пообещал добиться освобождения американского журналиста Эвана Гершковича из российского СИЗО, сообщает в четверг The Hill.

"Эван Гершкович, репортер The Wall Street Journal, будет освобожден почти сразу после выборов, но определенно до того, как я вступлю в должность", - подчеркнул Трамп.

"Владимир Путин, президент России, сделает это для меня, но не для кого-либо другого, и при этом мы ничего не заплатим", - добавил Трамп.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Путин не контактирует с Трампом по вопросу освобождения Гершковича из российской тюрьмы.

При этом, продолжил представитель Кремля, "что касается контактов по теме лиц, находящихся в заключении и осужденных, то можно сказать, что эти контакты должны осуществляться в полной тишине и абсолютно дискретно".

О задержании Гершковича, гражданина США 1991 года рождения, 29 марта 2023 года сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ. Журналисту предъявлено обвинение в шпионаже. По данным спецслужбы, журналист, "действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Как пояснили в ФСБ, американца задержали в Екатеринбурге "при попытке получения секретных сведений".

Защита Гершковича заявила, что он не признает вину. Американские власти назвали арест Гершковича незаконным, заверив, что будут добиваться его освобождения.