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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Трамп пообещал добиться освобождения Гершковича в случае победы на выборах

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - В случае победы на президентских выборах США, которые пройдут в ноябре 2024 года, Дональд Трамп пообещал добиться освобождения американского журналиста Эвана Гершковича из российского СИЗО, сообщает в четверг The Hill.

"Эван Гершкович, репортер The Wall Street Journal, будет освобожден почти сразу после выборов, но определенно до того, как я вступлю в должность", - подчеркнул Трамп.

"Владимир Путин, президент России, сделает это для меня, но не для кого-либо другого, и при этом мы ничего не заплатим", - добавил Трамп.

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Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Путин не контактирует с Трампом по вопросу освобождения Гершковича из российской тюрьмы.

При этом, продолжил представитель Кремля, "что касается контактов по теме лиц, находящихся в заключении и осужденных, то можно сказать, что эти контакты должны осуществляться в полной тишине и абсолютно дискретно".

О задержании Гершковича, гражданина США 1991 года рождения, 29 марта 2023 года сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ. Журналисту предъявлено обвинение в шпионаже. По данным спецслужбы, журналист, "действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Как пояснили в ФСБ, американца задержали в Екатеринбурге "при попытке получения секретных сведений".

Защита Гершковича заявила, что он не признает вину. Американские власти назвали арест Гершковича незаконным, заверив, что будут добиваться его освобождения.

Дональд Трамп РФ Эван Гершкович
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