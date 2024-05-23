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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:26

Песков отметил, что Путин не контактирует с Трампом по освобождению Гершковича

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин не контактирует с баллотирующимся на пост президента США Дональдом Трампом по вопросу освобождения американского журналиста Эвана Гершковича из российской тюрьмы, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Здесь каких-то контактов с Дональдом Трампом, естественно, у Путина нет", - сказал он журналистам, комментируя слова Трампа, что он добьется освобождения Гершковича, используя свои отношения с Путиным.

При этом, продолжил представитель Кремля, "что касается контактов по теме лиц, находящихся в заключении и осужденных, то можно сказать, что эти контакты должны осуществляться в полной тишине и абсолютно дискретно".

"Только так они могут быть результативными", - добавил Песков.

О задержании Гершковича, гражданина США 1991 года рождения, 29 марта 2023 года сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ. Журналисту предъявлено обвинение в шпионаже. По данным спецслужбы, журналист, "действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Как пояснили в ФСБ, американца задержали в Екатеринбурге "при попытке получения секретных сведений".

Защита Гершковича заявила, что он не признает вину. Американские власти назвали арест Гершковича незаконным, заверив, что будут добиваться его освобождения.

Дмитрий Песков Владимир Путин Дональд Трамп Эван Гершкович США
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