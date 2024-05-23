Песков отметил, что Путин не контактирует с Трампом по освобождению Гершковича

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин не контактирует с баллотирующимся на пост президента США Дональдом Трампом по вопросу освобождения американского журналиста Эвана Гершковича из российской тюрьмы, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Здесь каких-то контактов с Дональдом Трампом, естественно, у Путина нет", - сказал он журналистам, комментируя слова Трампа, что он добьется освобождения Гершковича, используя свои отношения с Путиным.

При этом, продолжил представитель Кремля, "что касается контактов по теме лиц, находящихся в заключении и осужденных, то можно сказать, что эти контакты должны осуществляться в полной тишине и абсолютно дискретно".

"Только так они могут быть результативными", - добавил Песков.

О задержании Гершковича, гражданина США 1991 года рождения, 29 марта 2023 года сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ. Журналисту предъявлено обвинение в шпионаже. По данным спецслужбы, журналист, "действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Как пояснили в ФСБ, американца задержали в Екатеринбурге "при попытке получения секретных сведений".

Защита Гершковича заявила, что он не признает вину. Американские власти назвали арест Гершковича незаконным, заверив, что будут добиваться его освобождения.