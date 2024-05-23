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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Доставку гумпомощи в Газу через пирс возобновили после приостановки из-за кражи грузов

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - ООН вновь приступила к поставкам гумпомощи в сектор Газа через возведенный США плавучий пирс после того, как ранее прервала транспортировку грузов по этому маршруту из-за разграбления части грузовиков, передает в четверг The Times of Israel.

"Насколько мне известно, все грузы доставлены, ни о каких инцидентах не сообщали", - сообщила представитель Всемирной продовольственной программы (ВПП ООН) Шаза Мограби.

Она уточнила, что вчера на склад прибыли 27 грузовиков, а сегодня 17. По ее словам, нынешнюю партию помощи частично раздадут работники ВПП ООН, частично - сотрудники других гуманитарных групп.

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Издание напоминает, что помощь стала прибывать морским путем с Кипра на пирс в минувшую пятницу. Затем 10 грузовиков приняли на складе ВПП ООН в Дейр-эль-Балахе. Однако в субботу привезли лишь пять партий грузов, поскольку 11 других перехватили по пути палестинцы. ООН пришлось прервать операции на два дня и найти другой маршрут перевозок.

По оценкам ООН, в сектор Газа ежедневно должны прибывать минимум 500 грузовиков с помощью.

Во вторник Associated Press сообщало со ссылкой на заявление представителя ВПП ООН, что проект доставки гуманитарной помощи в сектор Газа по морскому пути может потерпеть неудачу, если не удастся создать безопасные условия работы для гуманитарных организаций.

И США, и гуманитарные организации уточняли, что морской маршрут не может служить заменой наземным путям доставки. Израиль в свою очередь подчеркивает, что не ограничивает поставки помощи в анклав и обвиняет ООН в задержках с распределением поступивших грузов. Израильские власти добавляют, что серия атак движения ХАМАС на КПП "Керем-Шалом" нарушила процесс доставки помощи. Кроме того, с 7 мая не работает КПП "Рафах".

ООН сектор Газа
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