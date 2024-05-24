Египет и США будут передавать гуманитарную помощь в Газу через КПП "Керем-Шалом"

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Президенты Египта и США Абдель Фаттах ас-Сиси и Джо Байден в телефонном разговоре договорились передавать гуманитарную помощь и топливо для жителей сектора Газа через контрольно-пропускной пункт "Керем-Шалом", пока не возобновится работа КПП "Рафах", сообщила канцелярия ас-Сиси.

"Президенты договорились временно доставлять крупные объемы гуманитарной помощи и топлива, предоставляемых ООН, через КПП "Керем-Шалом", пока не будет создан правовой механизм для возобновления работы КПП "Рафах", - говорится в пресс-релизе.

Президенты также согласились, что нужно активизировать международные усилия для успешного завершения переговоров между Израилем и ХАМАС.

Байден выразил ас-Сиси "глубокую признательность за интенсивные, усердные и непрерывные усилия Египта и посредничество в достижении соглашения о прекращении огня и перемирии в секторе Газа".

С тех пор, как Израиль 7 мая установил контроль над КПП "Рафах", помощь, предназначенная для населения сектора Газа, оставалась в Египте. По данным источника The Times of Israel, США и Израиль призывали Каир передать часть помощи Израилю, чтобы тот мог доставить ее в анклав через КПП "Керем-Шалом", однако Египет отказывался. Тогда Израиль предложил Палестинской национальной администрации (ПНА) взять на себя управление КПП "Рафах". ПНА отклонила предложение, потребовав, чтобы Израиль сначала пообещал признать независимость палестинского государства.

После этого Израиль и Египет, как заявил источник издания, начали переговоры о том, чтобы палестинцы, не связанные с ХАМАС или ПНА, управляли КПП "Рафах" при поддержке международных организаций.