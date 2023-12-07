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СМИ узнали о готовящейся продаже акций SpaceX с оценкой компании от $175 млрд

СМИ узнали о готовящейся продаже акций SpaceX с оценкой компании от $175 млрд
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Американская аэрокосмическая SpaceX Илона Маска рассматривает возможность продажи акций своими инсайдерами с оценкой компании на уровне не менее $175 млрд, передает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Компания может инициировать тендерное предложение объемом $500-750 млн при цене $95 за бумагу, однако условия и параметры сделки могут измениться в зависимости от интереса со стороны продавцов и покупателей, пишет агентство.

Этим летом в рамках другого тендерного предложения SpaceX оценивали в $150 млрд.

Новая оценка может поставить ее в один ряд с такими компаниями, как T-Mobile USA Inc. с капитализацией в $179 млрд, Nike ($177 млрд) и China Mobile ($176 млрд), позволив ей войти в число 75 крупнейших компаний мира по этому показателю.

SpaceX Илон Маск
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