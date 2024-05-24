В офисе генсека ООН заявили об обязанности Израиля выполнить решение суда

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Решения Международного суда ООН, в частности, о немедленном прекращении израильской операции в Рафахе, обязательны для исполнения, заявил пресс-секретарь генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик.

"Генсек (ООН Антониу Гутерриш - ИФ) напоминает, что в соответствии с уставом Международного суда ООН решения суда имеют обязательную силу, и он рассчитывает, что стороны надлежащим образом их выполнят", - сказал Дюжаррик на брифинге.

Он добавил, что генсек известит СБ ООН о предписанных судом мерах.

Международный суд ООН 24 мая предписал Израилю немедленно прекратить боевые действия в Рафахе. Суд также потребовал от Израиля "обеспечить беспрепятственный доступ в сектор Газа для расследования утверждений о случаях геноцида".

Международный суде ООН потребовал выполнить эти временные меры, пока рассматривает поданный ЮАР иск против Израиля за его операцию в секторе Газа. Ранее в мае суд провел слушания по требованию Претории принять дополнительные временные меры в отношении Израиля и настаивали, чтобы тот прекратил военную операцию в Рафахе.

В офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что он обсудит решение суда с министрами.

В суде в январе начали рассматривать иск ЮАР. Тогда она потребовала, чтобы в рамках временных мер суд распорядился немедленно прекратить военные действия в Газе. Претория в иске утверждала, что действия Израиля "носят характер геноцида", поскольку "они нацелены на уничтожение существенной части палестинской национальной расовой и этнической группы".