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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:23

Суд ООН предписал Израилю немедленно остановить операцию в Рафахе

Суд ООН предписал Израилю немедленно остановить операцию в Рафахе
Фото: Jehad Alshrafi/Anadolu via Getty Images

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Международный суд ООН предписал Израилю немедленно прекратить боевые действия в Рафахе, заявил председатель суда Наваф Салам.

"Израиль должен немедленно прекратить наступление и любые другие действия в Рафахе, которые могут причинить вред палестинскому населению Газы, их условиям жизни", - сказал Салам.

Гуманитарную ситуацию в Газе он назвал катастрофичной и выразил сомнение в том, что Израиль принимает меры по защите гражданского населения.

Суд также потребовал от Израиля "обеспечить беспрепятственный доступ в сектор Газа для расследования утверждений о случаях геноцида".

Международный суде ООН предписал реализовать эти временные меры, пока рассматривает поданный ЮАР иск против Израиля за операцию в секторе Газа. ЮАР требовала, чтобы в рамках временных мер суд распорядился немедленно прекратить военные действия в Газе. ЮАР в иске утверждала, что действия Израиля "носят характер геноцида", поскольку "они нацелены на уничтожение существенной части палестинской национальной расовой и этнической группы".

Ранее в мае суд провел слушания по запросу ЮАР. В Претории требовали принять дополнительные временные меры в отношении Израиля и настаивали, чтобы тот прекратил военную операцию в Рафахе.

Хроника 07 октября 2023 года – 24 мая 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Газа ООН ЮАР сектор Газа
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