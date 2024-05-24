Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:26

Израиль раскритиковал решение Международного суда ООН

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Израиль не проводил и не будет проводить в Рафахе военных действий, которые могли бы ухудшить положение мирных жителей сектора Газы и приводить к их гибели, говорится в совместном заявлении израильского МИД и Совета национальной безопасности, пишет The Times of Israel.

Заявление было выпущено в ответ на решение Международного суда ООН, который предписал Израилю немедленно прекратить военную операцию в Рафахе и не совершать ничего, что приводило бы к гибели местного населения.

Ведомства заявили, что после теракта 7 октября, совершенного терористами ХАМАС, Израиль начал оборонительную и справедливую войну за уничтожение этой группировки и освобождение захваченных ею заложников. "Израиль действует в соответствии со своим правом защищать свою территорию и граждан, в соответствии со своими моральными ценностями и международными законами, в том числе законами о гуманитарных ценностях".

Иск ЮАР, который рассматривает Международный суд ООН и в котором Израиль обвиняется в геноциде, в заявлении назван "фальшивым, оскорбительным и морально отталкивающим".

В заявлении израильских ведомств сказано, что военные будут продолжать защищать КПП "Рафах" от попыток террористов взять над ним контроль, но и содержится обещание пропускать гуманитарную помощь в сектор Газа.

Вскоре после публикации вердикта суда израильская армия, согласно палестинским источникам, активизировала действия в секторе Газа. Израильские самолеты нанесли удары по различным районам города Рафах, в частности, по лагерю беженцев аш-Шабура, передает палестинское агентство Вафа. Кроме того, ударам израильской артиллерии подверглись две больницы, одна из которых в ближайшее время может прекратить работу из-за нанесенных обстрелом повреждений.

Израильская армия пока этой информации не подтверждает.

Хроника 07 октября 2023 года – 24 мая 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Международный суд ООН МИД ООН ХАМАС ЮАР сектор Газа Израиль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Путин готов к переговорам с Киевом с учетом реалий "на земле"

Путин констатировал завершение легитимности Зеленского

Путин констатировал завершение легитимности Зеленского
Обострение палестино-израильского конфликта

Суд ООН предписал Израилю немедленно остановить операцию в Рафахе

Суд ООН предписал Израилю немедленно остановить операцию в Рафахе

Москва и Минск договорились об условиях поставок нефти и газа в Белоруссию

Туроператоры сообщают об ажиотажном спросе на туры в Китай

Туроператоры сообщают об ажиотажном спросе на туры в Китай

Россия отозвала посла из Армении для консультаций

Россия отозвала посла из Армении для консультаций
Гибель президента Ирана Ибрахима Раиси

Иранские эксперты не нашли признаков нападения на вертолет Раиси

Лавров заявил, что Украина уже наносит по России удары западным оружием

Обострение палестино-израильского конфликта

В секторе Газа обнаружили тела трех жертв октябрьской атаки ХАМАС на Израиль

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });