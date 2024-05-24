Израиль раскритиковал решение Международного суда ООН

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Израиль не проводил и не будет проводить в Рафахе военных действий, которые могли бы ухудшить положение мирных жителей сектора Газы и приводить к их гибели, говорится в совместном заявлении израильского МИД и Совета национальной безопасности, пишет The Times of Israel.

Заявление было выпущено в ответ на решение Международного суда ООН, который предписал Израилю немедленно прекратить военную операцию в Рафахе и не совершать ничего, что приводило бы к гибели местного населения.

Ведомства заявили, что после теракта 7 октября, совершенного терористами ХАМАС, Израиль начал оборонительную и справедливую войну за уничтожение этой группировки и освобождение захваченных ею заложников. "Израиль действует в соответствии со своим правом защищать свою территорию и граждан, в соответствии со своими моральными ценностями и международными законами, в том числе законами о гуманитарных ценностях".

Иск ЮАР, который рассматривает Международный суд ООН и в котором Израиль обвиняется в геноциде, в заявлении назван "фальшивым, оскорбительным и морально отталкивающим".

В заявлении израильских ведомств сказано, что военные будут продолжать защищать КПП "Рафах" от попыток террористов взять над ним контроль, но и содержится обещание пропускать гуманитарную помощь в сектор Газа.

Вскоре после публикации вердикта суда израильская армия, согласно палестинским источникам, активизировала действия в секторе Газа. Израильские самолеты нанесли удары по различным районам города Рафах, в частности, по лагерю беженцев аш-Шабура, передает палестинское агентство Вафа. Кроме того, ударам израильской артиллерии подверглись две больницы, одна из которых в ближайшее время может прекратить работу из-за нанесенных обстрелом повреждений.

Израильская армия пока этой информации не подтверждает.