Лукашенко отметил важность учений с нестратегическим ядерным оружием

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о нежелании республики воевать, но при этом отметил важность участия Минска в совместных с Россией учениях по применению нестратегического ядерного оружия. Он сообщил об этом через пресс-службу после переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы ничего особенного не делаем. Мы готовимся, тренируемся. Мы должны быть готовы. Мир нестабилен, опасен. Нам нельзя пропустить этот удар, как это было в середине прошлого века. Мы не допустим этого, они должны об этом знать. Но мы не нагнетаем обстановку: нам война не нужна. Мы сегодня говорили только о мирных перспективах. Но порох держим сухим - ничего особенного", - сказал белорусский лидер.

Президент подчеркнул, что у Белоруссии нет желания ни на кого нападать, однако она должна уметь защищаться и пользоваться стоящими на вооружении средствами.

"Я честно признался, что это наша третья тренировка с момента размещения ядерного оружия на территории Белоруссии. У россиян, наверное, десятки таких тренировок. Ничего удивительного. Мы делаем все то, что они (западные страны) делали до нас и делают теперь", - отметил Лукашенко.