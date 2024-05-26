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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:34

Архиепископ Галстанян намерен встретиться с премьером Армении

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Архиепископ Армянской апостольской церкви Баграт Галстанян, предложенный на оппозиционном митинге на пост премьера республики, сообщил, что направляется на правительственную дачу для встречи с главой кабмина Армении Николом Пашиняном.

"Мы сейчас направляемся на правительственную дачу", ожидая встречи с Пашиняном, сказал архиепископ на митинге оппозиции в центре Еревана в воскресенье.

Он считает, что у Пашиняна "нет ни политической, ни моральной легитимности", а принимаемые им решения диктуются извне.

Галстанян также сообщил, что у него двойное гражданство - кроме армянского, у него есть также гражданство Канады.

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"В связи с тем, что моя кандидатура вынесена на пост премьера, а закон на основе конституции запрещает двойным гражданам выдвигаться на этот пост, мы решим эту проблему всеми возможными законными средствами в правовом поле. Мы не позволим, чтобы нарушавшие конституцию длительное время глава правительства и его команда вдруг стали защитниками, а мы - противниками конституции", - сказал он.

С утра в воскресенье Пашинян и представители правительства находятся в Лорийской области на севере Армении, пострадавшем от ночного наводнения.

Ранее в воскресенье оппозиционный митинг в центре Ереване предложил на пост премьер-министра Армении кандидатуру представителя Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископа Баграта Галстаняна, возглавляющего протестное движение против действующих властей.

Ереван Армения Баграт Галстанян Никол Пашинян
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