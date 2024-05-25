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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Архиепископ Галстанян призвал граждан к протесту, отказав Пашиняну в легитимности

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Возглавляющий в Армении протестное движение глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян призвал граждан страны принять участие в митинге в воскресенье в центре Еревана.

"В Армении нет власти, как таковой, с правовой и нравственной точек зрения. Всему этому должен быть положен конец, иначе быть не может", - заявил он журналистам в субботу.

По его словам, премьер-министр республики Никол Пашинян "проживает последние дни" своей политической жизни.

Архиепископ заявил, что у Пашиняна "нет легитимности".

В миреПашинян отверг требование духовенства прекратить делимитацию границы с АзербайджаномЧитать подробнее

4 мая архиепископ Армянской апостольской церкви Баграт Галстанян с благословления католикоса всех армян Гарегина Второго объявил о проведении акций протеста с 9 мая в Ереване против политики властей Армении в вопросе делимитации границ с Азербайджаном. Архиепископ требовал отставки Пашиняна. Акции с таким требованием проводятся в Армении ежедневно.

Ранее Пашинян не исключил, что представители армянского духовенства, выступающее против политики властей в вопросе делимитации границ с Азербайджаном, являются агентами влияния.

Протесты в Армении

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Армения Баграт Галстанян Армянская церковь Никол Пашинян
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