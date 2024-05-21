В партии Пашиняна "с юмором" отнеслись к планам оппозиции об импичменте

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" исключает возможность проведения в стране внеочередных парламентских выборов и "с юмором" относится к заявлениям оппозиции объявить импичмент главе правительства.

"Вопрос о проведении внеочередных выборов не обсуждается", - заявил журналистам депутат парламентской фракции "Гражданский договор" Ваагн Алексанян.

По его словам, в партии "Гражданский договор" "с юмором относятся" к заявлениям о начале оппозицией процесса импичмента Пашиняна.

"С юмором относимся к заявлениям о начале процесса импичмента. Очевидно, что они не могут начать этот процесс, а если и начнут, однозначно, он провалится", - сказал Алексанян.

Он также заявил, что возглавляемое архиепископом Багратом Галстаняном оппозиционное движение "на самом деле является движением экс-президента Армении Роберта Кочаряна".

"Думаю, что сейчас большинство думает, как покинуть это движение, как выйти из этого процесса, сохранив при этом лицо. Думаю, правильно это сделать молитвой", - сказал депутат.