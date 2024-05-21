Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:04

В партии Пашиняна "с юмором" отнеслись к планам оппозиции об импичменте

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" исключает возможность проведения в стране внеочередных парламентских выборов и "с юмором" относится к заявлениям оппозиции объявить импичмент главе правительства.

"Вопрос о проведении внеочередных выборов не обсуждается", - заявил журналистам депутат парламентской фракции "Гражданский договор" Ваагн Алексанян.

По его словам, в партии "Гражданский договор" "с юмором относятся" к заявлениям о начале оппозицией процесса импичмента Пашиняна.

"С юмором относимся к заявлениям о начале процесса импичмента. Очевидно, что они не могут начать этот процесс, а если и начнут, однозначно, он провалится", - сказал Алексанян.

Он также заявил, что возглавляемое архиепископом Багратом Галстаняном оппозиционное движение "на самом деле является движением экс-президента Армении Роберта Кочаряна".

"Думаю, что сейчас большинство думает, как покинуть это движение, как выйти из этого процесса, сохранив при этом лицо. Думаю, правильно это сделать молитвой", - сказал депутат.

Гражданский договор Армения Ваагн Алексанян Роберт Кочарян Никол Пашинян
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Гибель президента Ирана Ибрахима Раиси

В Тебризе началось прощание с погибшим президентом Ирана Раиси

В Тебризе началось прощание с погибшим президентом Ирана Раиси
Обострение палестино-израильского конфликта

Франция и Бельгия поддержали запрос прокурора МУС об аресте руководства Израиля и ХАМАС

В финский парламент внесен законопроект о депортации прибывших из РФ беженцев

Что случилось этой ночью: 21 мая, вторник

Индексы S&P 500 и Nasdaq в понедельник обновили рекорды, Dow Jones снизился

Индексы S&P 500 и Nasdaq в понедельник обновили рекорды, Dow Jones снизился
Обострение палестино-израильского конфликта

Джонсон не исключает санкций США против МУС в случае выдачи ордера на арест Нетаньяху

Джонсон не исключает санкций США против МУС в случае выдачи ордера на арест Нетаньяху
Гибель президента Ирана Ибрахима Раиси

США выразили соболезнования Ирану в связи с гибелью Раиси

Гибель президента Ирана Ибрахима Раиси

В Иране внеочередные выборы президента наметили на 28 июня

Обострение палестино-израильского конфликта

Байден раскритиковал намерение прокурора МУС добиться ордера на арест Нетаньяху

Байден раскритиковал намерение прокурора МУС добиться ордера на арест Нетаньяху

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });