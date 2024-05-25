Боррель напомнил Израилю, что решения суда ООН обязательны к исполнению

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Принятое Международным судом ООН решение по ситуации в секторе Газа обязательно к исполнению, заявил в субботу глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Меры Международного суда ООН являются обязательными к исполнению. Их следует имплементировать эффективно и в полной мере", - написал он в сети Х, комментируя принятые судом накануне временные меры по Газе.

Международный суд ООН 24 мая предписал Израилю немедленно прекратить боевые действия в Рафахе и не совершать ничего, что приводило бы к гибели местного населения.

В свою очередь, израильские Совет нацбезопасности и МИД в совместном заявлении ответили на это, что Израиль не осуществлял и не будет осуществлять военную деятельность в районе Рафаха, направленную на уничтожение палестинского гражданского населения.

При этом, как отмечают европейские СМИ, утром в субботу израильские военнослужащие продолжили операции в Рафахе.