Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Украина может получить первые F-16 уже в июне-июле

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Первые американские истребители F-16 могут быть переданы Украине в течение нескольких недель, сообщила британская газета The Standard со ссылкой на высокопоставленный военный источник.

"Самолеты должны были быть поставлены (...) к июню-июлю", - говорится в публикации.

В ней уточняется, что источник не сообщил, кто будет поставлять самолеты, "однако ряд стран Запада предложили эти самолеты, и Америка поддержала этот шаг".

Издание напомнило, что в апреле Нидерланды передали еще три истребителя F-16 на учебную базу в Румынии, где украинских пилотов и наземный персонал обучают управлению и техническому обслуживанию.

Нидерланды были одной из движущих сил международной коалиции, которая завила о готовности предоставить F-16 Киеву, отметила газета. Голландцы пообещали поставить в общей сложности 24 истребителя, в инициативе также участвуют Дания, Норвегия и Бельгия.

В то же время, по данным The Standart, официальные американские представители в частном порядке заявляют, что эти самолеты "не изменят ситуацию, на поле боя, когда прибудут после нескольких месяцев подготовки, учитывая мощь российских военно-воздушных сил и их систем обороны".

F-16 Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Израильский Ашкелон подвергся ракетному обстрелу из сектора Газа, есть пострадавшие

В Тбилиси началась акция протеста против принятия закона об иноагентах

В Тбилиси началась акция протеста против принятия закона об иноагентах

Польша начала строительство укреплений на границе с Белоруссией

Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль потребовал эвакуации жителей ряда районов в Рафахе

Израиль потребовал эвакуации жителей ряда районов в Рафахе

В Армении полиция задержала порядка 50 протестующих против политики Пашиняна

В Армении полиция задержала порядка 50 протестующих против политики Пашиняна

Что случилось этой ночью: суббота, 11 мая

Обострение палестино-израильского конфликта

В Госдепе допустили, что Израиль мог нарушить гуманитарное право при использовании оружия США

В Госдепе допустили, что Израиль мог нарушить гуманитарное право при использовании оружия США

Эмир Кувейта распустил парламент

Эмир Кувейта распустил парламент

Байден поручил выделить Киеву военную помощь еще на $400 млн

Минсельхоз США оценил в 52 млн т экспорт пшеницы из РФ в новом сельхозгоду

Минсельхоз США оценил в 52 млн т экспорт пшеницы из РФ в новом сельхозгоду
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });