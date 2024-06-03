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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Минобороны Нидерландов разрешило Украине применять F-16 для ударов по целям в РФ

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Украина сможет использовать 24 истребителя F-16, которые Амстердам планирует передать Киеву, как считает нужным, в том числе для ударов по военным целям в РФ, заявила глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

"Мы придерживаемся того же принципа, который мы применяли к любой нашей доставке вооружений: как только мы передаем оружие Украине, она сама решает, как его использовать", - заявила Оллонгрен в интервью изданию Politico.

Она отметила, что Амстердам не планирует вводить какие-либо ограничения, как сделала Бельгия, запретившая Украине использовать переданные F-16 в российском воздушном пространстве.

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Вместе с тем она отметила, что власти Нидерландов просят Украину не нарушать международное право и использовать истребители исключительно для ударов по военным объектам и только в качестве самообороны.

Она также выразила надежду на то, что следующее правительство Нидерландов продолжит поддерживать НАТО и Украину.

Нидерланды и Дания возглавляют "коалицию F-16", в рамках которой проходит подготовка украинских пилотов. Также обе страны заявили о своем намерении предоставить Украине самолеты F-16.

F-16 - американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения, эксплуатируется с 1978 года. Считается самым массовым истребителем четвертого поколения, всего построено более 4,6 тыс. самолетов, состоит на вооружении 25 стран, активно использовался в операции НАТО против Югославии и конфликтах на Ближнем Востоке.

Нидерланды F-16 Украина
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