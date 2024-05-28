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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:29

Бывший замначальника полиции Алма-Аты задержан по делу о пытках в январе 2022 года

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Бывший замначальника департамента полиции Алма-Аты Берик Абильбеков задержан по уголовному делу о применении в январе 2022 года пыток в спецприемнике в селе Кошмамбет, сообщила Генпрокуратура Казахстана.

"Генеральной прокуратурой расследуется уголовное дело о применении в январе 2022 года пыток к гражданам в условиях спецприемника, расположенного в селе Кошмамбет Карасайского района Алматинской области. В рамках расследуемого уголовного дела, 28 мая 2024 года задержан бывший заместитель начальника департамента полиции Алматы Берик Абильбеков", - говорится в пресс-релизе.

Иные подробности этого дела разглашению не подлежат.

В начале января 2022 года в Казахстане произошли массовые беспорядки. Начавшись в городе Жанаозене (на западе страны) как мирные митинги, они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. В некоторых регионах начались погромы, нападения на административные здания, отделения полиции, магазины. По данным Генпрокуратуры, в беспорядках погибли 238 человек, более 5,1 тысячи пострадали.

Последствия беспорядков в Казахстане

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Генпрокуратура Казахстана Казахстан Кошмамбет Берик Абильбеков
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