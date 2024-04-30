Экс-глава МВД Казахстана задержан по делу о массовых беспорядках в 2022 году

Алма-Ата после беспорядков в городе в 2022 году. Архивное фото. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Задержан бывший министр внутренних дел Казахстана, экс-советник президента Ерлан Тургумбаев, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры республики. Ему вменяется "превышение власти и должностных полномочий, повлекшие тяжкие последствия".

Учитывая, что в уголовном деле имеются сведения, составляющие государственные секреты, другие данные досудебного расследования не подлежат разглашению, отметили в Генпрокуратуре.

Тургумбаев возглавлял министерство внутренних дел республики с февраля 2019 года. После беспорядков, которые произошли в Казахстане в январе 2022 года и привели к гибели 238 человек, Тургумбаев был снят с поста главы МВД и в феврале 2022 года назначен на должность советника президента республики, которую он покинул в середине августа 2022 года.

В марте 2024 года он был допрошен в рамках расследования уголовных дел в отношении сотрудников силовых органов о необеспечении правопорядка и применении пыток во время январских беспорядков.