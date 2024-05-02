Экс-глава МВД Казахстана Тургумбаев арестован

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Бывший министр внутренних дел Казахстана, экс-советник президента Ерлан Тургумбаев, помещен под стражу сроком на два месяца, сообщила в четверг пресс-служба Генпрокуратуры республики.

"Специализированным следственным судом города Астаны 30 апреля 2024 года санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении экс-министра внутренних дел Тургумбаева Е.З. сроком на два месяца", - говорится в сообщении пресс-службы.

Тургумбаев был задержан 29 апреля за превышение власти и должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия (ст. 362 ч. 4 УК). Тогда же Генпрокуратура сообщила, что, поскольку "в уголовном деле имеются сведения, составляющие государственные секреты, другие данные досудебного расследования не подлежат разглашению".

Тургумбаев возглавил МВД Казахстана в феврале 2019 года. После массовых беспорядков, которые произошли в стране в январе 2022 года и привели к гибели 238 человек, Тургумбаев был снят с поста министра и в феврале того же года назначен на должность советника президента республики, которую покинул в середине августа 2022 года. В марте 2024 года Тургумбаев был допрошен в рамках расследования уголовных дел в отношении сотрудников силовых органов о необеспечении правопорядка и применении пыток во время беспорядков.