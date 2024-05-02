Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Экс-глава МВД Казахстана Тургумбаев арестован

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Бывший министр внутренних дел Казахстана, экс-советник президента Ерлан Тургумбаев, помещен под стражу сроком на два месяца, сообщила в четверг пресс-служба Генпрокуратуры республики.

"Специализированным следственным судом города Астаны 30 апреля 2024 года санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении экс-министра внутренних дел Тургумбаева Е.З. сроком на два месяца", - говорится в сообщении пресс-службы.

Массовые протесты в Казахстане

Тургумбаев был задержан 29 апреля за превышение власти и должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия (ст. 362 ч. 4 УК). Тогда же Генпрокуратура сообщила, что, поскольку "в уголовном деле имеются сведения, составляющие государственные секреты, другие данные досудебного расследования не подлежат разглашению".

Тургумбаев возглавил МВД Казахстана в феврале 2019 года. После массовых беспорядков, которые произошли в стране в январе 2022 года и привели к гибели 238 человек, Тургумбаев был снят с поста министра и в феврале того же года назначен на должность советника президента республики, которую покинул в середине августа 2022 года. В марте 2024 года Тургумбаев был допрошен в рамках расследования уголовных дел в отношении сотрудников силовых органов о необеспечении правопорядка и применении пыток во время беспорядков.

Казахстан Ерлан Тургумбаев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Делегация ХАМАС вновь поедет в Египет на переговоры о прекращении огня в Газе

Обострение палестино-израильского конфликта

Восстановление жилья в Газе будет идти до 2040 г., если конфликт завершат сейчас

Восстановление жилья в Газе будет идти до 2040 г., если конфликт завершат сейчас

В Англии начались местные выборы, где консерваторы могут лишиться значительной поддержки

В Англии начались местные выборы, где консерваторы могут лишиться значительной поддержки

Песков не ждет последствий новых санкций США для международного сотрудничества России

Песков не ждет последствий новых санкций США для международного сотрудничества России

Число погибших при обрушении автомагистрали в Китае выросло почти до 50 человек

Число погибших при обрушении автомагистрали в Китае выросло почти до 50 человек
Обострение палестино-израильского конфликта

В Тель-Авиве семьи заложников перекрыли шоссе Аялон

В Тель-Авиве семьи заложников перекрыли шоссе Аялон

Что случилось этой ночью: четверг, 2 мая

В Тбилиси протестующие забаррикадировали вход в здание парламента

В Тбилиси протестующие забаррикадировали вход в здание парламента

В парламенте Грузии объявлен красный уровень опасности

В парламенте Грузии объявлен красный уровень опасности

Президент Грузии призвала протестующих не проявлять агрессию и дождаться выборов

Президент Грузии призвала протестующих не проявлять агрессию и дождаться выборов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });