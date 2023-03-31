В Казахстане 35 силовиков привлекли к ответственности за пытки задержанных в январе 2022 года

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - В Казахстане к уголовной ответственности привлекли 35 сотрудников силовых ведомств, обвиненных в пытках задержанных в ходе январских беспорядков 2022 года, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Казахстана.

В надзорном ведомстве прошло обсуждение проблемы борьбы с пытками. В мероприятии приняли участие представители неправительственных организаций, адвокаты, представители Верховного суда, Минюста, правоохранительных и специальных органов.

Замгенпрокурора Булат Дембаев сообщил на заседании, что после января 2022 года прокуроры расследовали 11 уголовных дел о пытках во время январских беспорядков.

"По результатам расследования к уголовной ответственности привлечены 35 сотрудников силовых органов, совершивших пытки в отношении 84 граждан. К реальному лишению свободы осуждены девять лиц, по другим идут судебные разбирательства", - сказал он.

Одной из немаловажных проблем в выявлении правонарушений во время январских событий он назвал целенаправленное уничтожение злоумышленниками серверов хранения записей видеонаблюдения в Алма-Ате и Алмаатинской области. Спецпрокурорам удалось восстановить эти записи и в последующем использовать их как основное доказательство применения пыток.

Участники заседания обсудили вопрос обеспечения безопасности граждан, доставляемых в правоохранительные органы. В рамках борьбы с пытками в отделах был введено видеонаблюдение.

"Однако проверкой прокуратуры установлено 6 159 участков и помещений органов уголовного преследования, не охваченных системами видеонаблюдения, так называемых "слепых зон". 937 камер оказались в нерабочем состоянии. Сейчас принимаются меры по устранению этих недоработок", - отмечается в пресс-релизе.

Также участники совещания отметили отсутствие регламентации должностных обязанностей руководителей и сотрудников по превенции пыток и ответственности за их допущение.

Теперь есть соответствующая инструкция, установлены границы, ответственность руководителей, вплоть до увольнения за допущение пыток во вверенном подразделении, отметил Дембаев.

В завершение замегенпрокурора рассказал о принимаемых комплексных мерах по противодействию пыткам, в том числе их превенции, выработке "нулевой" терпимости к ним.

В свою очередь, адвокатским сообществом внесено предложение об образовании в системе органов прокуратуры криминалистического подразделения для эффективного закрепления следов преступлений, по делам о пытках.

В начале января 2022 года в Казахстане произошли массовые беспорядки. Начавшись в городе Жанаозене на западе страны как мирные митинги против повышения цен на газ. Акции переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. В некоторых регионах начались погромы, нападения на административные здания, отделения полиции, магазины. Больше всего пострадала Алма-Ата. По данным Генпрокуратуры, в беспорядках погибли 238 человек.