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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:40

Польша направила на границу с Белоруссией дополнительные силы

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Польша направила на границу с Белоруссией дополнительные силы в связи с нападением на пограничников и солдат, задействованных в ее охране, сообщил во вторник премьер-министр страны Дональд Туск в своем официальном X-аккаунте.

Утром во вторник Пограничная стража Польши сообщила о ранении двух пограничников и одного солдата на границе с Белоруссией.

"Сегодня ранен солдат, которого ножом ранил мигрант, пытавшийся преодолеть заграждение на границе. Ранее были ранены сотрудники Пограничной службы. Одного из них ударили разбитой бутылкой, другой получил ранения в результате нападения с применением древка, к которому был прикреплен нож", - сообщается в официальном X-аккаунте польского погранведомства.

"Офицер Пограничной стражи, на которого напали с разбитой бутылкой, получил травмы лица и был доставлен в больницу. После удара палкой с прикрепленной к ней ножом пограничник отобрал опасный инструмент. Ему оказали медицинскую помощь в больнице", - добавили там.

Польша Белоруссия Дональд Туск
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