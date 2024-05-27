Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:34

Польша направит $2,5 млрд на укрепление границы с Белоруссией

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Польша направит $2,5 млрд на укрепление границы с Белоруссией в рамках программы Tarcza Wschod ("Восточный щит"), сообщил в понедельник министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

"Безопасность Польши требует немедленного укрепления и конкретных и эффективных действий. Ответом на угрозы является программа Tarcza Wschod, на которую мы выделим 10 миллиардов злотых (более $2,5 млрд в эквиваленте - ИФ)", - говорится в сообщении в официальном X-аккаунте главы Минобороны страны.

Данная программа предусматривает "использование новейших технологий безопасности и строительство новой инфраструктуры на востоке Польши", добавил Косиняк-Камыш.

Польша Белоруссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Абхазии не видят никаких перспектив для возвращения в состав Грузии

После пандемии COVID-19 выросло число заболевших рассеянным склерозом

В Ереване задержаны 197 участников акции протеста против политики Пашиняна

Что случилось этой ночью: понедельник, 27 мая

Блинкен предупредил Грузию, что ближайшие месяцы станут решающими в вопросе членства в ЕС

Блинкен предупредил Грузию, что ближайшие месяцы станут решающими в вопросе членства в ЕС

В Бангладеш эвакуировали сотни тысяч человек из-за циклона

В Бангладеш эвакуировали сотни тысяч человек из-за циклона

Путин прибыл в Узбекистан

Более 10 пассажиров рейса Qatar Airways пострадали из-за сильной турбулентности

Архиепископ Галстанян намерен встретиться с премьером Армении

Архиепископ Галстанян намерен встретиться с премьером Армении

На митинге в Ереване на пост премьера Армении предложили архиепископа Галстаняна

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });