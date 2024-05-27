Польша направит $2,5 млрд на укрепление границы с Белоруссией

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Польша направит $2,5 млрд на укрепление границы с Белоруссией в рамках программы Tarcza Wschod ("Восточный щит"), сообщил в понедельник министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

"Безопасность Польши требует немедленного укрепления и конкретных и эффективных действий. Ответом на угрозы является программа Tarcza Wschod, на которую мы выделим 10 миллиардов злотых (более $2,5 млрд в эквиваленте - ИФ)", - говорится в сообщении в официальном X-аккаунте главы Минобороны страны.

Данная программа предусматривает "использование новейших технологий безопасности и строительство новой инфраструктуры на востоке Польши", добавил Косиняк-Камыш.