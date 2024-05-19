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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:34

Польша возводит электронный барьер на реках у границы с Белоруссией

Польша возводит электронный барьер на реках у границы с Белоруссией
Польский пограничник патрулирует район у стены на границе между Польшей и Белоруссией
Фото: AP/ТАСС

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Польша начала возведение электронного барьера на водных участках границы с Белоруссией, сообщил в воскресенье белорусский гостелеканал ОНТ.

"Польша начала возведение электронного барьера на реках Свислочь и Источанка на границе с Беларусью", - говорится в сообщении.

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"Датчики движения будут отслеживать пересечение контрольной полосы. Предполагается, что длина барьера составит 47 километров... Заграждение оснастят современными электронными устройствами, в частности, датчиками и камерами дневного и ночного видения", - отмечает телеканал.

В 2022 году Польша возвела стальной забор длиной 186 км и высотой 5,5 метра с колючей проволокой на всей протяженности границы с Белоруссией, за исключением участка, проходящего по реке Буг.

Установка электронного барьера на сухопутном участке польско-белорусской границы завершилась летом 2023 года. Он включает в себя 11 контейнеров, в которые интегрированы электронные системы контроля, включая камеры ночного видения, тепловизорные камеры, десятки километров кабелей обнаружения.

Белоруссия Польша
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